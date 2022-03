In Hessen kann es in den kommenden Tagen schneien. Am Donnerstag regnet es im Südwesten, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Im Bergland geht der Regen bereits im Tagesverlauf in Schnee über. Im Laufe des Abends sinkt die Schneefallgrenze weiter ab, im Norden teils bis in tiefe Lagen. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis neun Grad, in den Hochlagen bei etwa drei Grad.