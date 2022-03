Auch in Hessen war der März 2022 der sonnenscheinreichste seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte, schien die Sonne mehr als 240 Stunden lang. Mit diesem Wert löste der März 2022 den bisherigen Märzspitzenreiter 1953 ab. Damals waren 205 Sonnenstunden gemessen worden.