Zur Mitte der Woche wird es in Hessen warm und die Sonne lässt sich häufig blicken. Am Mittwoch klettert das Thermometer tagsüber auf Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland werden noch 15 Grad erreicht. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt niederschlagsfrei und es ziehen nur wenige Wolken auf. Bei Tiefstwerten von drei bis minus drei Grad kann es zu leichtem Frost kommen.