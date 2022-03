Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf kältere Temperaturen einstellen. Am Mittwoch regnet es häufig schauerartig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In Hochlagen kann es auch Schneeregen geben. Im Tagesverlauf zieht der Regen nach Südosten ab. Örtlich lockert es auf. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und elf Grad, in den Hochlagen bei sechs Grad.