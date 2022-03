Bei der Bürgermeisterwahl in Hessisch Lichtenau hat am Sonntag keiner der Kandidaten im ersten Anlauf das Rennen gemacht. Auf den amtierenden Bürgermeister Michael Heußner (57, parteilos) entfielen 40,01 Prozent der Stimmen, für den SPD-Kandidaten Dirk Oetzel (51) votierten 45,75 Prozent, so dass jetzt beide am 3. April in die Stichwahl müssen. Das teilte die Kommune am Abend mit. Mitbewerber Uwe Brückmann (62, CDU) kam auf 14,24 Prozent der Stimmen.