Stimmen zum Spiel

> Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir haben ein rasantes und kampfbetontes Spiel bei nicht ganz einfachen Bedingungen gesehen. Nach der Pause können wir das 2:0 nachlegen. Danach haben wir viel Glück gehabt, dass die Würzburger nach dem Ausgleich nicht in Führung gehen. In einem durchwachsenen Spiel war es eine kämpferisch gute Leistung. Wir müssen in der Box noch konsequenter sein."

> Danny Schwarz, Würzburg-Trainer: "So ist der Fußball. Das Spiel geht bis zur 93. Minute und Sieg ist Sieg. Ob für Waldhof glücklich oder nicht."

> Pascal Sohm, Waldhof-Torschütze zum 1:0: "Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Wir hatten diesmal das Quäntchen Glück. Wir hatten heute nicht so viele Chancen, Würzburg hat sich mit allem dagegen gestemmt, was sie haben."

> Timo Königsmann, Torwart SV Waldhof: "Wenn man daran denkt, wie wir in der Hinrunde performt haben, ist das heute nicht unser Anspruch gewesen, so zu spielen. Wir haben uns reingekämpft und haben die drei Punkte. Die Art und Weise ist dann letztlich egal.

> Dominik Martinovic, Waldhof-Stürmer: "Die erste Halbzeit war ordentlich. Nach dem 1:1 hatte Würzburg den Sieg auf dem Fuß. Der Sieg gibt uns Schwung für die Englische Woche." rodi