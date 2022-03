Bei einem Verkehrsunfall in Alsfeld (Vogelsbergkreis) sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein vier Monate alter Säugling. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin missachtete am Dienstagabend mit ihrem Wagen eine rote Ampel und stieß auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. In dem zweiten Wagen waren demnach ein 39 Jahre alter Mann, seine 22 Jahre alte Frau sowie das Kind. Alle wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.