Die Zahl nachgewiesener Fälle der hochansteckenden Vogelgrippe in Baden-Württemberg nimmt zu. Seit November seien es 16, sagte ein Sprecher des Agrarministeriums am Mittwoch in Stuttgart. Dabei handele es sich um lokal begrenzte Geschehen: zum einen im Schwarzwald-Baar-Kreis und zum anderen in der Rhein-Neckar-Region und in Karlsruhe sowie im Ostalbkreis. Hausgeflügelbestände seien bislang nicht betroffen.