Die rheinland-pfälzische Landesregierung will den Radverkehr ausbauen und die Kommunen bei der Umsetzung dieses Ziels mehr unterstützten. "An Geld mangelt es nicht. Es stehen unglaublich viele Fördermittel bereit", sagte Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Montag in Mainz. Die Kommunen bräuchten im Dschungel dieser Fördertöpfe aber mehr Beratung. "Die Finanzierung ist selten das Hauptproblem", ergänzte der Leiter des neuen Referats Radverkehr im Verkehrsministerium, Michael Puschel. Mancher Radweg könne aus vier oder fünf Programmen gefördert werden.