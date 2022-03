Beim "Blitzermarathon" sind in Hessen Tausende Autofahrer mit zu hohem Tempo aufgefallen. Die große Mehrheit habe sich aber an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten, teilte die Polizei am Freitag in einer hessenweiten Bilanz mit. Demnach passierten bei der Aktion etwa 320.000 Fahrzeuge die Messstellen, davon waren fast 9000 Autos zu schnell, was einem Anteil von 2,7 Prozent entsprochen habe.