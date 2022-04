Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seinen Angaben zufolge gab es 49 Annullierungen. Wie viele davon auf fehlendes Bodenpersonal zurückzuführen waren, war zunächst ungeklärt. Fraport empfahl Urlaubern, spätestens zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Soweit möglich sollten Reisende online einchecken und das Gepäck bereits am Vorabend aufgeben. Die Bundespolizei erwartete am Freitag für das gesamte erste Ferienwochenende lange Wartezeiten an den Sicherheits- und Grenzkontrollen.

Auch auf Hessens Autobahnen herrschte Betrieb. Behinderungen meldete die Autobahn GmbH des Bundes unter anderem von der A3, der A5 und der A7. Der ADAC hatte bereits am Mittwoch vor vollen Straßen rund um das Rhein-Main-Gebiet und auf den Fernverbindungen gewarnt. Neben Hessen starteten am Freitag unter anderem auch Thüringen, Bayern und Nordrhein-Westfalen in die Osterferien.

Der Flughafenbetreiber trat in der Corona-Krise, in der die Passagierzahlen einbrachen, auf die Kostenbremse und baute Stellen ab. Teilweise wanderten von Kurzarbeit betroffene Beschäftigte auch in andere Branchen ab. Daher gibt es derzeit Engpässe beim Bodenpersonal.

Polizeibericht