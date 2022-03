Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der 20-Jährige besaß keinen Führerschein und sein Auto war weder zugelassen noch versichert, wie die Polizei am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Wagen war der Streife am Sonntagabend aufgefallen, weil er keine Nummernschilder hatte. Als die Polizisten den Mann anhalten wollten, gab er Gas. Bei seiner Flucht durch Hessens größte Stadt fuhr der Raser unter anderem über mehrere rote Ampeln.

Polizeibericht