Mit einer neuen App, Rabattangeboten und mehr Fahrten will sich der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gegen die Auswirkungen der Corona-Krise stemmen. Die Auslastung bei der S-Bahn Rhein-Main liege aktuell bei rund 70 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, teilte der RMV am Dienstag mit. Die Nachfrage steige, sagte Geschäftsführer Knut Ringat. Ab wann sie sich erholt habe, könne aber niemand vorhersagen. Wegen höherer Kosten rechnet der Verbund mit einem steigenden Finanzierungsbedarf in den kommenden Jahren.