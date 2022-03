Weil er ins Krankenhaus muss, vertraut ein Mann seinem Nachbarn fünf Kilogramm Gold und rund 30.000 Euro Bares an. Doch das Vermögen im Wert von 280.000 Euro verschwindet auf rätselhafte Weise, der Geschädigte klagt auf Schadenersatz. Das Landgericht Offenburg entschied in dem Zivilprozess am Donnerstag, dass der Nachbar nicht für den Verlust haften muss, weil das Gold und das Bargeld durch nicht näher bekannte Umstände abhandengekommen sind.