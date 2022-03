Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zu dem rassistischen Attentat in Hanau hat ein Sachverständiger die Arbeit der Polizei vor Ort in Schutz genommen. Die erste Streife sei erstaunlich schnell am Einsatzort gewesen, habe agiert und viel Gutes zur Gefahrenabwehr getan, sagte der Präsident des Polizeipräsidiums im nordrhein-westfälischem Hamm, Thomas Kubera, am Montag in Wiesbaden. Er wurde zur Einsatztaktik und zum Krisenmanagement der Polizei in Hanau gehört. Die Grundlage für sein Gutachten seien die veröffentlichten Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft, sagte er.