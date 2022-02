Ein Fastnachtsumzug durch die Stadt war wegen Corona nicht machbar - also sind die Narren im oberschwäbischen Weingarten am Fasnetssonntag ins örtliche Fußballstadion gezogen. Dort könne man für die "kleine närrische Meile" die Zugangskontrollen gewährleisten, sagte die Pressesprecherin der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, Bettina Haider. "In einer Innenstadt Nachweise zu kontrollieren, ist logistisch sehr schwierig."