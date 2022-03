Im südhessischen Gernsheim soll ein Gebäude mit Büros und Labors entstehen, in dem neugegründete Umwelttechnologie-Unternehmen ihre Ideen unter reellen Bedingungen testen und weiterentwickeln können. Das Land Hessen und der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck unterzeichneten am Mittwoch in Wiesbaden eine Absichtserklärung für eine öffentlich-private Partnerschaft. Dieser sogenannte Accelerator ist speziell für industrielle Greentech-Start-ups vorgesehen.