Mainz (dpa/lrs) - Spiegel steht in der Kritik, weil sie rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe von Mitte Juli 2021 in einen vierwöchigen Frankreichurlaub gefahren war. Sie habe in ihrem Statement erklärt, ihr Ministerium auch aus dem Urlaub heraus telefonisch und per E-Mail weiter geführt zu haben und erreichbar gewesen sei, sagte Wefelscheid. "Ob dem so war, gilt es nun zu überprüfen." Es bestünden Zweifel daran, dass die Krisenbewältigung reibungslos gelaufen sei.

"Hatte Anne Spiegel aus der Ferne noch eine ausreichende Restführungsverantwortung für ihr Haus ausgeübt, oder herrschte dort absolute Führungslosigkeit?", fragte Wefelscheid. Dieser Frage werde er nun in den nächsten Wochen im laufenden Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe nachgehen.