Der Bodenverlege-Spezialist Uzin Utz profitiert weiter vom Bauboom. Der Umsatz des Ulmer Unternehmens stieg laut vorläufigen Geschäftszahlen 2021 um 14,7 Prozent auf 440,1 Millionen Euro, wie eine Sprecherin am Montag in Ulm mitteilte. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen legte um 18,5 Prozent auf 47,5 Millionen Euro zu. Damit hielt die gute Entwicklung des Vorjahres an.