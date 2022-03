Der Ukraine-Krieg hat Auflösungserscheinungen im Management der Europa-Tochter der zweitgrößten russischen Bank VTB zur Folge. Vier der fünf Vorstände sind dem Institut, das in Deutschland als VTB Direktbank mit Sitz in Frankfurt agiert, abhandengekommen, wie das "Handelsblatt" (Freitag) berichtet. Die Informationen wurden am Donnerstag in Finanzkreisen bestätigt.