Die stellvertretende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Katharina Binz, und die scheidende Landesvorsitzende der Grünen, Misbah Khan, haben die Außenpolitik der Ampel-Bundesregierung gelobt und auch die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine verteidigt. "Nachdem unsere Gesellschaft durch die Corona-Pandemie einen Teil ihrer inneren Sicherheit verloren hat, ist nun durch den Ukraine-Krieg auch unsere äußere Sicherheit gefährdet", sagte Binz am Samstag beim Landesparteitag der Grünen in Idar-Oberstein. "Bei einem Angriffskrieg auf eine Demokratie ist es völlig gerechtfertigt, das verbriefte Selbstverteidigungsrecht auch zu unterstützten durch die Lieferung von Waffen." Binz ist unter anderem Ministerin für Integration, Kultur und Familien.