Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind 3332 Kriegsflüchtlinge in die hessische Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gekommen. Ein Teil davon habe Unterkunft bei Verwandten, Freunden oder Bekannten gefunden, sagte Andrea Kaup, stellvertretende Leiterin der Abteilung Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen, am Dienstag in Alsfeld. In der Stadt im Vogelsbergkreis befindet sich eine der vier Notunterkünfte für bis zu 1000 Menschen, mit deren Einrichtung das Land Hessen die Landkreise Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus beauftragt hatte.