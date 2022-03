Ein siebenjähriges Mädchen hat in Immendingen (Kreis Tuttlingen) die EC-Karte der Mutter genommen und ist damit einkaufen gegangen. Das Kind machte sich am Mittwochabend mit seinem Roller auf den Weg in ein Einkaufszentrum und kaufte mit der Bankkarte in zwei Geschäften für rund 70 Euro ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.