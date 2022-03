In einem Hotelzimmer in Trier ist eine weibliche Leiche entdeckt worden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Frau umgebracht wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tote wurde demnach am Vormittag in einem Hotel in der Innenstadt gefunden. Wie die Frau starb und weitere Details zu dem Fall veröffentlichte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht.