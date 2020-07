> Der Film "Srebrenica" des bosnischen Fotografen Tarik Samarah wurde 2015 gedreht und zeigt, was in Srebrenica 1995 geschah und was daraus folgte – etwa die Prozesse am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Das Interkulturelle Zentrum Heidelberg zeigt den Film am Sonntag, 12. Juli, um 19 Uhr in einer Livevorführung in seinen Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter und Youtube). Zuvor sprechen Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und Tarik Samarah ein Grußwort. Das Video ist auch nach der Liveübertragung noch abrufbar.