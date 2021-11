Alexander Zverev gewann sein Auftaktmatch in Turin durch Aufgabe des Gegners. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Die deutsche Nummer eins gewann in Turin gegen den Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini sein erstes Gruppenspiel, weil sein italienischer Gegner beim Stande von 7:6 (9:7), 1:0 aus Sicht von Zverev verletzungsbedingt aufgab. Damit sicherte sich der Olympiasieger den ersten Erfolg auf dem angestrebten Weg ins Halbfinale des Jahresabschlussturniers der acht besten Tennisprofis der Saison.

Am Dienstag trifft der 24-jährige Hamburger nun auf den russischen Titelverteidiger und US-Open-Sieger Daniil Medwedew. Der Weltranglisten-Zweite hatte sich zuvor gegen den Polen Hubert Hurkacz in drei Sätzen 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 durchgesetzt. Jeweils die ersten Beiden der zwei Gruppen ziehen ins Halbfinale ein. Zverev hatte die ATP Finals 2018 für sich entschieden und zählt am Ende eines erfolgreichen Jahres zu den Mitfavoriten.

© dpa-infocom, dpa:211114-99-998595/2