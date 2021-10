St. Petersburg (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat zum dritten Mal in dieser Saison ein Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht. Der 31 Jahre alte Sauerländer bezwang in St. Petersburg in 80 Minuten überraschend den an Nummer zwei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov klar mit 6:4, 6:3.