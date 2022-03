Der FDP-Wirtschaftspolitiker Erik Schweickert hat heftige Kritik an der Erhebung von Verzugszinsen für die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen geübt. Hier würden Unternehmen, die unverschuldet in Not geraten seien, auch noch staatlich abgezockt, sagte Schweickert am Freitag in Stuttgart. "Ich fordere die sofortige Aufhebung aller Zinsforderungen."