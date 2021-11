> Raoul Korner, Bayreuth-Trainer: "Das Spiel war alles andere als einfach, eine schwierige Situation für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht gereboundet, Heidelberg hat nicht getroffen, was ein großer Vorteil für uns war. Im dritten Viertel sind wir ins Schlackern gekommen, wir haben uns aber hineingebissen. Wenn man nicht gut spielt, dann wenigstens hart – und das haben wir gemacht."

> Max Ugrai, Forward der Academics: "In solchen Spielen hängt es immer an Kleinigkeiten. Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht in den entscheidenden Situationen. Außerdem haben uns die technischen Fouls in einer schlechten Phase getroffen. Vielleicht hätten die Schiedsrichter da mehr Fingerspitzengefühl zeigen können. Es ist sehr ärgerlich, dass wir so erstmals ein Heimspiel verloren haben."

> Branislav Ignjatovic, Trainer der Academics: "Wir müssen bei 100 Prozent sein, um Bundesliga-Spiele gewinnen zu können. Leider haben wir dieses Niveau nicht ganz erreicht. Die Moral war wieder großartig, aber wir waren zu fehlerhaft. Bayreuth hat sehr viel Qualität und es war mir klar, dass sie irgendwann aus ihrer schweren Phase herauskommen. Leider war das gegen uns der Fall." miwi