> Bürgermeister Ralf Gänshirt: "Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten, aber mit einem gerechten Endergebnis, so wie ich es mir gewünscht habe. Als die SGL klar vorne lag, dachte ich, das ist vielleicht eine Vorentscheidung. Doch das hat sich nicht bewahrheitet, der TVG zeigte Moral und kam zurück, auch wenn das Spiel am Ende etwas unglücklich ausgegangen ist. Es war zweifellos eine Werbung für den Handballsport, es war Werbung für Hirschberg und ein sehr intensiv geführtes Derby."

> Heiner Mayer sen., "Handballidol" des TVG Großsachsen, langjähriger Trainer und Funktionär: "Ein gerechtes Ergebnis, aber doch etwas ärgerlich für den TVG, in der letzten Sekunde noch einen direkten Freiwurf zu kassieren. Es herrschte eine tolle Stimmung in der ausverkauften Halle, und es waren super Schiedsrichter. Ein echtes Ortsderby, das Lust auf mehr macht."

> Thomas Zahn, Sportlicher Leiter beim TVG: "Es war ein tolles, faires Derby, das alle Erwartungen erfüllt hat. Für uns war es letztendlich ein bitteres Unentschieden, da wir 24 Sekunden vor Ende bei eigenem Ballbesitz mit einem Tor führen. Über das gesamte Spiel gesehen, geht das Unentschieden aber in Ordnung. Leutershausen war in der ersten Halbzeit besser, wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel." hil