Rund drei Jahre nach der Eröffnung des umstrittenen Hafenbeckens in Bad Karlshafen zieht die Stadt im Landkreis Kassel trotz mancher Startschwierigkeiten eine positive Bilanz. "Insgesamt profitieren wir schon von der Öffnung", sagt Bürgermeister Marcus Dittrich (parteilos). In Hinblick auf die Stadtentwicklung gebe es positive Effekte. So hätten schon einige Leerstände beseitigt werden können. Auch die Nachfrage nach Immobilien im Bereich des Hafens sei gestiegen.