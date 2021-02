Zeuge Roland B. gibt wichtige Hinweise

Buchen. Kurz vor der Pressekonferenz gestern ging der Soko "Wacherad" noch ein ganz entscheidender Hinweis mit Foto unseres Stadtoberhaupts zu. Roland Burger hat wichtiges Beweismaterial gesichert.

Der Bürgermeister schreibt: "Ein wichtiger Hinweis in letzter Minute. Anbei ein Foto von dem Ort, an dem sich die wohl reuigen Täter des Wacherads entledigt hatten. Ich will die Aufmerksamkeit auf das Hand gemalte Plakat lenken und rege ein grafologisches Gutachten an. Das Foto zeigt den Fundort und den Finder am 1. April 2020."

Wir danken dem mündigen Bürger Roland B., der verantwortungsvoll die aufwendige Arbeit der Ermittlungsgruppe unterstützt, verweisen in diesem Zusammenhang aber auf die Ergebnisse der Pressekonferenz.