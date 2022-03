Wegen einer vermeintlichen Messerattacke hat ein Mann die Polizei im Landkreis Sigmaringen gerufen - am Ende war es doch nur eine Spinne. Der 42-Jährige hörte laute Schreie aus der Nachbarwohnung in Herdwangen-Schönach, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Wirklichkeit hatte demnach eine Spinne zwei Frauen im Alter von 18 und 46 Jahren in Angst und Schrecken versetzt.