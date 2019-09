Miami (dpa) - Die Superstars Shakira und Jennifer Lopez werden beim kommenden Super Bowl die Halbzeitshow liefern. Das gab die Football-Liga NFL bekannt. «Ich fühle mich unglaublich geehrt und demütig, neben JLo die Latino-Community zu repräsentieren. Denn diese hat eine unglaubliche Stärke in den USA», teilte Shakira in einem Video mit. Das Finale der US-amerikanischen Football-Liga findet am 2. Februar in Miami statt. Der Super Bowl ist das größte US-Sportereignis und zugleich ein gigantisches Werbespektakel. In der Regel schauen weit über 100 Millionen Fernsehzuschauer zu.