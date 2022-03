Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit umfasse auch die freie Wahl des Versammlungsortes, hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Freitag in letzter Instanz seine Entscheidung begründet. Die Abtreibungsgegner dürften demnach auf der anderen Seite des Plateaus vor der Beratungsstelle stehen. Auf diesen Bereich hatten sich die Versammlungsteilnehmer freiwillig zurückgezogen.

Der Entscheidung war ein langer juristischer Streit vorausgegangen. Ein Verein hatte im Januar eine 40-tägige Gebetswache zur Fastenzeit angemeldet. Die Stadt Frankfurt hatte im Februar verfügt, dass die Demo nur außerhalb der Öffnungszeiten vor dem Gebäude erlaubt ist; während der Öffnungszeiten sollte die Versammlung in größerer Entfernung durchgeführt werden. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte diese Auflagen am 1. März jedoch als rechtswidrig eingestuft. Dagegen hatte die Stadt Beschwerde eingelegt.

Frauen seien nach dem Gesetz verpflichtet, sich beraten zu lassen, falls sie einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen, betonte Heilig. "So lange sie durch den Schwangerschaftsparagrafen §218 dazu gezwungen werden, so lange müssen sie diese Beratung auch unbehelligt und ohne Spießrutenlauf machen können. Ich bin entsetzt über dieses frauenverachtende Urteil."