Am Montagmorgen kam es zwischen den Schwaigerner Ortsteilen Stetten und Niederhofen zu einem Verkehrsunfall. Foto: Jubu

Schwaigern. (jubu) Weil sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und mit dem Gegenverkehr kollidierte, musste eine Autofahrerin am Montagmorgen in ein Heilbronner Krankenhaus eingeliefert werden. Die zwei unfallbeteiligten Fahrzeugen waren nur noch Schrott. Wie die Polizei vor Ort gegenüber der RNZ mitteilte, war die Frau gegen 7 Uhr auf der K 2160 zwischen den Schwaigerner Ortsteilen Stetten und Niederhofen unterwegs. Unmittelbar nach einer leichten Rechtskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Opel Corsa und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Nissan. Dieser kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Während der Nissan-Fahrer unverletzt blieb, musste die mutmaßliche Unfallverursacherin mit dem Rettungswagen in eine Heilbronner Klinik gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die Strecke komplett gesperrt.