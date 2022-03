Mit dem "Deutschen Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" sind zwei Lehrerinnen aus Hessen ausgezeichnet worden. Katrin Aurich, Lehrerin für Mathematik, Sport und Darstellendes Spiel, an der Dreieichschule Langen, und Birgit Vollrath, Lehrerin für Latein, Griechisch und Philosophie sowie Fachbereichsleiterin am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt, bekamen in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" den Preis, wie die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband als Träger des Wettbewerbs am Montag mitteilten.