Bei einer Schlägerei vor einem Jugendhaus in Jungingen im Zollernalbkreis sind vier junge Menschen im Alter von 19 bis 26 Jahren durch Tritte und Schläge verletzt worden. Zwei von ihnen so schwer, dass sie zur Versorgung in eine Klinik mussten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Gegen zwei 17 und 24 Jahre alte Verdächtige und gegen unbekannte weitere Täter ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.