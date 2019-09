Schefflenz. (pol/mün) Für die Polizei Heilbronn haben hier Betrüger bei einem Bürger abkassiert. Ein Mann aus Schefflenz sollte 1250 Euro zahlen, weil er eineinhalb Stunden die Dienste eines Schädlingsbekämpfers in Anspruch genommen hatte.

Der Bürger hatte ein Problem mit Hornissen in seiner Wohnung. Im Internet fand er eine Firma, die in solch einem Falle ihre Dienste anbot. Das war wohl das Problem.

Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin der Polizei, dass es oftmals dubiose Firmen seien, die hier ihre Dienste anbieten. Es ließe sich später gar nicht mehr nachvollziehen, wer der angebliche Dienstleister sei. Die Seiten im Internet würden einfach gelöscht.

Bislang sei diese Betrugsmasche vor allem bei Schlüsseldiensten, Rohrreinigern oder Teppichreinigern aufgefallen - bei Schädlingsbekämpfern sei das neu.

Grundsätzlich gelte, so die Polizei: Wer solch überteuerte Rechnungen stelle, der sei meist ein Betrüger. Verbraucherschützer empfehlen, niemals eine solche Rechnung in bar, sondern nur per Rechnung zu bezahlen.