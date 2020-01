Name: August Diehl

Geboren am 4. Januar 1976 in West-Berlin.

Familie: Diehl stammt aus einer Künstlerfamilie. Der Vater ist Schauspieler, die Mutter Kostümbildnerin. Sein jüngerer Bruder Jakob ist Komponist und Schauspieler.

Ausbildung: Nach dem Abitur an einer Waldorfschule studierte Diehl an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin Schauspiel.

Karriere: Sein erster Film und die erste Hauptrolle (1998) als Computerhacker Karl Koch in "23" brachte ihm gleich den Deutschen Filmpreis als bester Darsteller ein. In Quentin Tarantinos Oscar-prämiertem Film "Inglourious Basterds" (2009) hatte Diehl eine größere Rolle; im amerikanischen Actionthriller "Salt" (2010) spielt er an der Seite von Angelina Jolie.

Kunst: Seit 2009 spielt Diehl in der Band "hands up-excitement!" Gitarre. 2011 spielte er im Musikvideo zu Herbert Grönemeyers Song "Schiffsverkehr" mit. Diehl ist Ensemblemitglied am Burgtheater Wien und Mitglied der Deutschen Filmakademie.

Privat: Diehl ist seit 1999 mit der Schauspielerin Julia Malik verheiratet – die beiden leben aber seit drei Jahren getrennt. Sie haben zwei Kinder.