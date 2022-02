Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen mit fünf Punkten aus fünf Spielen in diesem Jahr denkt Streich vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über Änderungen in der Startelf nach. Möglicherweise kommt Jonathan Schmid auf der rechten Defensivseite nach einer langwierigen Corona-Pause erstmals wieder von Beginn an zum Einsatz.

Der abstiegsbedrohte Tabellen-16. Augsburg, bei dem die Freiburger in bisher neun Bundesliga-Auswärtsspielen noch nicht gewinnen konnten, sei "ein unangenehmer Gegner", meinte Streich. "Irgendwann brechen die Serien aber und das streben wir am Samstag an."

SC Freiburg

Tabelle