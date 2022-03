Ein Mann ohne Führerschein ist nahe Rottweil beim Autofahren eingeschlafen und hat dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 20-jährige Fahrer bei Zimmern ob Rottweil am Montag auf das vor ihm fahrende Auto eines 46-Jährigen aufgefahren. Dabei wurde dieses in die Leitplanke geschoben. Der 20-Jährige geriet mit seinem Auto ins Schleudern und landete ebenfalls in der Schutzplanke.