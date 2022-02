Ronny Zimmermann ist erwartungsgemäß neuer Vorsitzender der Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten beim DFB. Der 60 Jahre alte Anwalt aus Wiesloch und Präsident des Badischen Landesverbandes tritt damit am 11. März die Nachfolge von Rainer Koch an, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte.