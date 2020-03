Heidelberg. (hol) Unsere heutige Aufgabe ist eine echt harte Nuss. Geschickt hat sie uns Harald Schorer. Er unterrichtet Mathematik an der Mannheimer Privatschule "Das Kurpfalz" und gibt Kurse an der Kinderakademie in Heidelberg.

Es gibt fünf Häuser mit je einer anderen Farbe. In jedem Haus wohnt eine Person mit einer anderen Nationalität. Jede bevorzugt ein bestimmtes Getränk, isst ein bestimmtes Brot und hält ein bestimmtes Haustier. Keine der fünf Personen trinkt das Gleiche, isst das Gleiche oder hat das gleiche Haustier.

Der Legende nach stammt dieses Rätsel von Albert Einstein. Er soll gesagt haben, dass 98 Prozent der Weltbevölkerung es nicht lösen könnten. In der Urfassung war von verschiedenen Tabaksorten die Rede. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich es leicht geändert, aus Rauchern wurden Brotesser.

Die Frage lautet: Wem gehört der Fisch? Mit diesen 15 Hinweisen kannst du es herausfinden:

> 1. Der Brite lebt in dem roten Haus.

> 2. Der Schwede hält einen Hund.

> 3. Der Däne trinkt gern Tee.

> 4. Das grüne Haus steht links vom weißen Haus.

> 5. Der Besitzer vom grünen Haus trinkt gern Kaffee.

> 6. Die Person, die Haferbrot isst, hält einen Vogel.

> 7. Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch.

> 8. Der Besitzer des gelben Hauses isst Weizenbrot.

> 9. Der Norweger wohnt im ersten Haus.

> 10. Der Müslibrotesser wohnt neben dem, der eine Katze hält.

> 11. Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der Weizenbrot isst.

> 12. Der Weißbrotesser trinkt gerne Bier.

> 13. Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus.

> 14. Der Deutsche isst Roggenbrot.

> 15. Der Müslibrotesser hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.

Ein paar Tipps: Erstelle dir eine Tabelle, in die du für jedes Haus Land, Farbe, Brot, Getränk und Tier eintragen kannst. Oder du schneidest dir Kärtchen für die einzelnen Elemente aus, das spart viel Radieren. Am Anfang hast du drei Sachen, die ganz sicher sind, ab dann musst du ein bisschen probieren.

Du brauchst:

Blau, Rot, Gelb, Weiß, Grün

Dänemark, Deutschland, Schweden, Großbritannien, Norwegen

Weizenbrot, Weißbrot, Roggenbrot, Haferbrot, Müslibrot

Tee, Kaffee, Milch, Wasser, Bier

Katze, Hund, Fisch, Vogel, Pferd.

Es gibt nur eine, sichere Lösung, der Weg dahin ist das Wichtige!

