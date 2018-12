Wiesloch. (rö) Der neunjährige Florian fand es "saugeil" und auch Xheneta (zehn Jahre) hat es "sehr, sehr gut gefallen". OB Franz Schaidhammer meinte gar: "Die Kinder werden den heutigen Tag nie vergessen." Nicht weniger begeistert gab sich die Hauptperson: "Das war für mich ganz toll hier, es hat mich sehr beeindruckt, welches Bild die Kinder abgegeben haben", sagte Joachim Löw. Der Bundestrainer war am Montag Vormittag an der Wieslocher Schillerschule zu Gast und die über 400 Kinder, ausgestattet mit DFB-Trikots (mit der Aufschrift "Jogis Co-Trainer" auf dem Rücken), Mützen und Deutschlandschals, bereiteten ihm dort einen euphorischen Empfang.

Dass der Bundestrainer 74 Tage vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft eine Grundschule besucht, ist ungewöhnlich - doch die Schillerschule hat sich das Ereignis redlich verdient. Am DFB-Wettbewerb "Team 2011" beteiligten sich bundesweit 18.000 Schulen und Vereine, die sich verschiedenen Aufgaben rund um den Fußball stellten. In Kooperation mit dem VfB Wiesloch erreichte die Schillerschule die volle Punktzahl und hatte dann auch noch das nötige Losglück: Als einzige Schule in ganz Deutschland gewann die Wieslocher Grundschule einen Besuch des Bundestrainers. "Es gab großen Jubel und alle waren sehr gespannt", sagte Schulleiter Dietmar Leder zur RNZ. Unter den Eltern musste sogar gelost werden, wer der Veranstaltung beiwohnen konnte.

Ein normaler Unterricht war dann natürlich nicht möglich, alles bereitete sich auf das für 11 Uhr angekündigte Eintreffen des Bundestrainers vor: Die Aula war mit Bildern, Fähnchen und Luftballons geschmückt, die Kinder klatschten sich zu Fußball-Rhythmen warm und übten auch "La Ola". Harald Stenger, Pressechef des DFB, führte Jogi Löw herein und sofort brandete Applaus auf. Für einige Lacher sorgte Maskottchen Paule, das sich gleich unter die Kinder mischte. Löw überreichte an Rektor Leder die Urkunde des "Team 2011"-Wettbewerbs, für den VfB Wiesloch nahm dessen Vorsitzender Dirk Hofer ein Netz voller Fußbälle entgegen.

"Vielen Dank für den super Empfang", sagte Jogi Löw und bescheinigte den Schülern: "Ihr macht eine tolle Stimmung, wir bräuchten euch alle im Stadion." Kein Wunder, hat die Schillerschule doch schon Erfahrung in der großen Fußballwelt: 2007 war hier Löws Co-Trainer Hansi Flick zum Auftakt einer DFB-Schulfußballaktion zu Besuch, anschließend durften 200 Schüler zu einem Länderspiel der deutschen Mannschaft nach Nürnberg fahren.

Auch dieses Mal hatten sich die Kinder und ihre Lehrer einiges einfallen lassen: Dazu gehörte das extra für die EM umgedichtete Lied "72-80-96-2012" (nach der bekannten Melodie der Sportfreunde Stiller), elf Mädchen vom VfB Wiesloch führten einen Fußballtanz mit akrobatischen Einlagen auf und Jogi Löw musste sich einem Interview stellen. Fußball-Freestyler Adrian Fogel erntete für seine Vorführung Szenenapplaus. Ein Geburtstagsständchen gab es für die beiden Schüler Ben und Fite sowie (nachträglich) für den badischen Fußballpräsidenten Ronny Zimmermann. Und auch der Bundestrainer bekam Geschenke: Ein Schüler hatte ihm ein Joachim-Löw-Stadion gebastelt, zwei weitere überreichten ihm im Namen der ganzen Schule ein großes Bild, das ein Fußballfeld samt Spielern zeigt.

"Die ganze Schillerschule steht bei der EM hinter Ihnen", sagte Rektor Dietmar Leder. "Das bedeutet für uns noch mehr Motivation", sagte Löw. "Wir hoffen, dass wir im Sommer Europameister werden." Hinterher trug sich der Bundestrainer noch ins goldene Buch der Stadt ein.