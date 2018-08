Von Wolfgang Jürriens

Helmstadt-Bargen. "Eine Sauerei ist das", so die erste Reaktion von Bürgermeister Wolfgang Jürriens, als er die Bilder des toten Rehbocks erstmals zu Gesicht bekommt. Zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit ist im Bargener Gewann "Hexentanz" und "Im Stock" Wild durch einen Hund zu Tode gekommen. Zuvor hatte es einen Frischling getroffen, der sogar noch zu einem Tierarzt gebracht worden sei, aber dennoch nicht überlebte, berichtet Jagdpächter Till Aippersbach, dessen Pacht an der Gemarkung von Hüffenhardt und Wollenberg grenzt.

"Wir haben mit Hundebesitzern unendliche Diskussionen und versuchen immer wieder auf die möglichen Schäden hinzuweisen, wenn ein Hund das Wild hinterher jagt." Die Bisswunden am Hals des Rehbocks sprechen eine deutliche Sprache und auch, dass es kein kleiner Hund gewesen sein kann, der das Tier zu Boden zerrte. Auf einer Wiese nahe am Wald wurde das Tier gefunden. Die Jagdkollegen Adam Jäger, Heinz Haag aus Mosbach und der Flinsbacher Reinhard Heuss von der Hegeringleitung Schwarzbachtal kennen das Problem mit unangeleinten Vierbeinern. Sie alle haben Erfahrungen im Wald mit Hunden, die herumrennen, ohne von ihrem Haltern kontrolliert zu werden, und sie ärgern sich über verantwortungslose Hundebesitzer. Einen verbindlichen Leinenzwang für Hunde gibt es aber auch in Helmstad-Bargen nicht. "Die Vierbeiner müssen nur auf öffentlichen Straßen, Anlagen und Plätzen angeleint sein.

Im Wald, Feld und Flur hat sich der Hund im Sicht- und Einwirkungsbereich seines menschlichen Begleiters aufzuhalten", erklärt Jürriens, selbst Jäger und Hundehalter, die Gesetzgebung. Bei folgsamen Tieren sollten sich bei dieser Regelung keine Probleme ergeben, doch - so Aippersbach - gehorchen nach seiner Beobachtung weitaus nicht alle Hunde aufs Wort. Und so könnten etliche Tiere ihren unbeaufsichtigten Aktionsradius im Wald nach Belieben ausdehnen. Er vermutet eine hohe Dunkelziffer der Tiere, die durch unangeleinte Hunde zu Tode kommen. "Wird zum Beispiel Wild von einem nicht angeleinten Hund gerissen, so haftet in jedem Fall der Hundebesitzer", so der Verwaltungschef weiter. Nicht die Hunde seien das Problem, sondern deren Besitzer, meint Jäger, der auch von unliebsamen Erfahrungen berichten könne.

Was auch in anderen Ortschaften vermehrt beobachtet wird, nämlich dass Hundefreunde mit ihren Vierbeinern regelrechte Ausflugsfahrten in Nachbargemeinden unternehmen und dort "Gassi gehen", passiere auch hier. "Das hat in den letzten Jahren mit der Anzahl der Hunde extrem zugenommen", weiß Aippersbach zu berichten, der seit 1967 Pächter in Bargen ist. Man suche immer wieder den Dialog mit den Hundeführern, die in den Revieren spazieren gehen und von denen viele nicht einmal Rücksicht auf die jetzige Brut - und Setzeit der Waldtiere nehmen.

"Viele unterschätzen die Situation, wenn ein Hund ein Reh oder ein anderes Tiere wittert und seinem Jagdtrieb folgt", wissen die Jäger. Nach den jagdrechtlichen Regelungen in Baden-Württemberg habe der Jagdschutzberechtigte ein Tötungsrecht, wenn ein Hund erkennbar Wild nachstellt, nachdem man gewisse Beschränkungen und Sorgfaltspflichten beachtet hätte, wie zum Beispiel einen Einfangversuch.

Derartige Maßnahmen möchte man vermeiden. "Aufklärung ist hoffentlich der beste Weg, um solche Vorfälle, wie sie jetzt vorgekommen sind, zu vermeiden." Gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme möchte man in Zukunft auch durch Diskussionsrunden und Informationsgespräche erreichen, die bei einem Hegeringtreffen stattfinden könnten, wie Heuss einräumt.

Außerdem plant die Gemeinde das Aufhängen von Schildern, um auf das richtige Verhalten in der Natur hinzuweisen, und dazu gehöre auch das Anleinen des Hundes vor allem in Waldgebieten.