Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist in Hessen auch am Sonntag weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 1088,3 nach 1072,4 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.33 Uhr) hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden demnach 8132 Neuinfektionen registriert. Vier Menschen starben mit oder an dem Virus. Seit Beginn der Pandemie registrierten die hessischen Gesundheitsbehörden damit 1 191 052 Corona-Fälle, 9364 Menschen im Bundesland starben an oder mit dem Virus.