Mitten in einem Landschaftsschutzgebiet in der unterfränkischen Rhöngegend haben Jagdpächter sechs Fässer mit Altöl und Lackresten gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Mann aus dem Raum Kassel einer lokalen Autowerkstatt angeboten hatte, ihre giftigen Flüssigkeiten zu entsorgen, wie die Wasserschutzpolizei Schweinfurt am Dienstag mitteilte. Man habe den Kleintransporter des Mannes als Tatfahrzeug ausfindig gemacht, hieß es.