Rheinböllen (dpa/lrs) - An dessen Ende wurde bei einem weiteren Lastwagenunfall ein Fahrer schwer verletzt. An dieser Unfallstelle wurde die Autobahn in Richtung Süden gesperrt. Durch die starke Verschmutzung und wegen der notwendigen Reinigungsarbeiten werde die Sperrung in Richtung Süden voraussichtlich bis 20.00 Uhr andauern, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Bei dem ersten Unfall war einer der Fahrer leicht verletzt worden.

Mitteilung Polizei

Nachtrag der Polizei