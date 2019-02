Berlin (dpa) - Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2017 hat den Senioren in Deutschland im Schnitt 18 Euro netto im Monat mehr gebracht. Das berichtet die «Bild» unter Berufung auf erste vorläufige Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung. Demnach stieg der durchschnittliche Rentenzahlbetrag von 860 auf 878 Euro. Die Rente war im Juli in Westdeutschland um 1,90 Prozent gestiegen, in den neuen Ländern um 3,59 Prozent. Kommenden Juli dürfen Rentner mit deutlich mehr Geld rechnen: Erwartet wird ein Rentenplus von etwa drei Prozent.